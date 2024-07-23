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محليات

قوى الأمن توقف شخصاً ينقل دراجات آلية مسروقة من مخيم صبرا الى البقاع

2024-07-23 | 03:29
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قوى الأمن توقف شخصاً ينقل دراجات آلية مسروقة من مخيم صبرا الى البقاع
قوى الأمن توقف شخصاً ينقل دراجات آلية مسروقة من مخيم صبرا الى البقاع

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة عصابات سرقة الدراجات الآلية من مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف أفرادها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول نشاط أحد الأشخاص بنقل الدراجات المسروقة من مخيم صبرا الى منطقة البقاع، وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويته، ويدعى:- ا. د. (مواليد عام 1989، لبناني)".

ولفتت الى انه "بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من نصب كمين محكم في محلة الصياد أدى إلى توقيفه على متن فان نوع "مرسيدس" لون أبيض، أثناء قيامه بنقل دراجة آلية مسروقة من محلة السفارة الكويتية وهي نوع "لاندي" دون لوحات، وبتفتيشه والفان عثر على مبلغ مالي وهاتفين خلويين".

 وكشفت انه "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بنقل عشرات الدراجات الآلية المسروقة من مخيم صبرا الى منطقة البقاع، وذلك منذ حوالى الشهرين وبمعدل /4/ دراجات في الأسبوع مقابل /3/ ملايين ليرة لبنانية عن كل دراجة مسروقة، أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين".

قوى الأمن توقف شخصاً ينقل دراجات آلية مسروقة من مخيم صبرا الى البقاع

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