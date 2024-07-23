بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب أشعل مواقع اسرائيلية!

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة جبل نيريا "مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء غولاني" مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم إصابات مؤكدة".
الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على إعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً في بلدة شيحين إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ فلق".