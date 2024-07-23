بسرب من المسيرات الانقضاضية.. الحزب أشعل مواقع اسرائيلية!

أصدرت المقاومة الاسلامية، بيانين، جاء فيهما:

الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوماً ‏جوياً بسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة جبل نيريا "مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات ‏من لواء غولاني" مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وحققت فيهم ‏إصابات مؤكدة".



الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‏‏‌‌‏إعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الامنة وخصوصاً في بلدة شيحين إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ فلق".