بو حبيب بحث مع ماغرو موضوع التجديد لليونيفيل.. وهذا ما أكده للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وتباحث معها في تطورات الوضع جنوب لبنان كما في تجديد ولاية اليونيفيل ووتطبيق القرار ١٧٠١ (٢٠٠٦) وذلك قبيل مشاركتها في جلسة المشاورات التي سيعقدها مجلس الأمن يوم الجمعة حول تنفيذ القرار.





وقد أكد الوزير لبلسخارت التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701، كما أهمية إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والسياسية في ما يخص الصراع في جنوب لبنان والمنطقة.

كما التقى الوزير بو حبيب السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وتباحث معه في موضوع التجديد لليونيفيل كما نتائج لقاءاته التي أجراها في نيويورك مع مسؤولين في الأمم المتحدة بشأن التطبيق الكامل للقرار 1701 (2006) ودعم الجيش اللبناني.

كذلك استقبل الوزير بو حبيب السفير الصربي الجديد في لبنان ميلان ترويانوفيتش الذي قدّم للوزير نسخة من أوراق اعتماده.