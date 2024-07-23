بو حبيب بحث مع ماغرو موضوع التجديد لليونيفيل.. وهذا ما أكده للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

وقد أكد الوزير لبلسخارت التزام لبنان بالتطبيق الكامل للقرار 1701، كما أهمية إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والسياسية في ما يخص الصراع في جنوب لبنان والمنطقة.
كما التقى الوزير بو حبيب السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو وتباحث معه في موضوع التجديد لليونيفيل كما نتائج لقاءاته التي أجراها في نيويورك مع مسؤولين في الأمم المتحدة بشأن التطبيق الكامل للقرار 1701 (2006) ودعم الجيش اللبناني.
كذلك استقبل الوزير بو حبيب السفير الصربي الجديد في لبنان ميلان ترويانوفيتش الذي قدّم للوزير نسخة من أوراق اعتماده.