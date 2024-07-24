منسقة أممية تحذر: لبنان والمنطقة على حافّة الخطر!
قدمت المنسّقةُ الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت احاطتَها لمجلس الأمن، وقالت فيها إنّ لبنانَ والمنطقة برمتها لا يزالانِ على حافَّةِ خطرٍ مُحْدق، ولكنّها أكدت، رغم ذلك، أن الحلَّ الدبلوماسي للخروج من الأزمة لا يزال ممكنا، رافضة القَبول بأن الصراع الشامل لا مفرَّ منه، مشيرةً إلى أن كلاًّ من لبنان وإسرائيل يعلنان أنّهما لا يسعيان إلى الحرب، ومعربة عن أملها في أن يؤديَ التوصلُ الى "اتفاق بشأن غزة" إلى العودة الفورية لوقف الأعمالِ العَدائية عبر الخطّ الأزرق.
في سياق آخر، انشغلت الاوساط السياسية والمالية بعودة الوفد الفرنسي القضائي لاستكمال مهمته المتعلقة بالملف التقني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. أما في السياسة، فان الاجتماع الاخير الذي جمع الموفد الفرنسي دان ايف لودريان والاميركي اموس هوكستين في الرياض مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان والمستشار زار العلولا العنوان الابرز المتعلق بتوحيد الجهود الدولية في الملف اللبناني. وأفادت معلومات "الجديد" ان القوى السياسية اجمعت على ربط الملفين الامني والرئاسي بحكم الامر الواقع وسط مراهنة بان تنسحب اي هدنة في غزة على لبنان بحل امني ورئاسي.