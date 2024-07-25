وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش تعلن عن تطويع تلامذة ضباط

النائب حيدر ناصر لـ هنا بيروت: فيما يتعلق بالأراضي المحتلة في الجنوب قد نتجه إلى تسوية تضمن انسحاب الإسرائيلي وقد يلتزم حزب الله بعدم تشكيل أي خطر على الشمال