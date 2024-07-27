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محليات

عبر بيان مزدوج باللغتين العبرية والإنجليزية.. حزب الله ينفي!

2024-07-27 | 13:35
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عبر بيان مزدوج باللغتين العبرية والإنجليزية.. حزب الله ينفي!
عبر بيان مزدوج باللغتين العبرية والإنجليزية.. حزب الله ينفي!

أصدر حزب الله بياناً باللغة العربية، العبرية، والإنجليزية ينفي فيه ارتباطه بالهجوم الذي استهدف مجدل شمس في الجولان المحتل مساء اليوم.

وجاء في البيان باللغة العربية: "تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفياً قاطعاً الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة حول استهداف مجدل شمس. وتؤكد المقاومة الإسلامية أن ليس لها علاقة بالحادث على الإطلاق، وتنفى جميع الادعاءات الكاذبة بهذا الخصوص."

وفي البيان باللغة الإنجليزية: "The Islamic Resistance in Lebanon categorically denies allegations made by some Israeli media outlets and various media platforms about its involvement in targeting Majdal Shams. The Islamic Resistance has absolutely nothing to do with the incident and denies all false allegations in this regard."

وفي البيان باللغة العبرية: "ההתנגדות האסלאמית בלבנון מכחישה מכל וכל את הטענות שהועלו על ידי כמה כלי תקשורת 'ישראליים' ופלטפורמות תקשורת שונות על מעורבותה בפגיעה במג'דל שמס. להתנגדות האסלאמית אין שום קשר לאירוע והיא מכחישה את כל האשמות השווא בהקשר זה." 
عبر بيان مزدوج باللغتين العبرية والإنجليزية.. حزب الله ينفي!

محليات

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إسرائيل

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