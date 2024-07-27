عبر بيان مزدوج باللغتين العبرية والإنجليزية.. حزب الله ينفي!

أصدر حزب الله بياناً باللغة العربية، العبرية، والإنجليزية ينفي فيه ارتباطه بالهجوم الذي استهدف مجدل شمس في الجولان المحتل مساء اليوم.

