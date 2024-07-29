زينة عكر كانت خلال فترة توليها للوزارة من أبرز الساعيات لتحصيل حقوق المرأة التي حال المال والقانون والمجتمع دون مشاركتها في الحياة السياسية في لبنان. فقد عقدت لقاءات مستمرة مع رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، لتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. كما ناقشت زينة عكر الخطوات العملية التي يجب على الدولة اللبنانية اتباعها لتفعيل دور النساء في تحقيق شروط السلام والأمن، انطلاقاً من اعتراف القرار الأممي بأهمية انخراط النساء في صفوف الجيش وأهمية دور المرأة في بناء المجتمعات وفي مشاركتها في قيادة المسار الإصلاحي.يُشار إلى أن زينة عكر، إلى جانب العمل السياسي، تُواصل مسيرتها لصالح مستقبل لبنان، لا سيما من خلال عملها في مجال تمكين النساء من جهة، وتعزيز صورة لبنان العريقة من جهةٍ أخرى، من خلال إدارتها لمتحف "نابو". ويُذكر أن زينة عكر تشغل حالياً موقع المديرة التنفيذيّة لـ "الدولية للمعلومات".يُشار إلى أن متحف "نابو" يُقدم مساحة لعرض الأعمال الفنية، ويعمل كمؤسسة للحفاظ على ارتباط المجتمعات بثقافتها من خلال البرامج التعليمية والتدريبية والجولات المنظمة والمحاضرات العامة والمعارض الإرشادية التي يوفرها.