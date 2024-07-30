أ.ف.ب عن مصدر مقرب من حزب الله: نجاة القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر من الاستهداف الإسرائيلي

أكد مصدر مقرّب من حزب الله لوكالة الصحافية الفرنسية، متحفظاً عن كشف هويته، نجاة القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر من الضربة الإسرائيلية التي استهدفته مساء اليوم ​في الضاحية الجنوبية لبيروت.