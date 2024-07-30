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محليات

أ.ف.ب عن مصدر مقرب من حزب الله: نجاة القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر من الاستهداف الإسرائيلي

2024-07-30 | 14:27
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أ.ف.ب عن مصدر مقرب من حزب الله: نجاة القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر من الاستهداف الإسرائيلي
أ.ف.ب عن مصدر مقرب من حزب الله: نجاة القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر من الاستهداف الإسرائيلي

أكد مصدر مقرّب من حزب الله لوكالة الصحافية الفرنسية، متحفظاً عن كشف هويته، نجاة القيادي العسكري البارز في الحزب فؤاد شكر من الضربة الإسرائيلية التي استهدفته مساء اليوم ​في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المصدر إن شكر و"اسمه العسكري محسن شكر، قد نجا من الاستهداف الاسرائيلي"، موضحاً أنه يتولى مهام "قيادة العمليات العسكرية في جنوب لبنان" ضد إسرائيل. وشكر مطلوب من الإدارة الأميركية التي عرضت عام 2017 خمسة ملايين دولار للوصول إليه. ووصفه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس حينها بأنه "أحد العقول المدبرة لتفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية" في بيروت عام 1983

 

لمتابعة آخر المستجدات مباشرة من الضاحية الجنوبية 

أ.ف.ب عن مصدر مقرب من حزب الله: نجاة القيادي العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر من الاستهداف الإسرائيلي

محليات

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