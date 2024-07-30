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محليات

من هو فؤاد شكر الذي اعلنت "اسرائيل" اغتياله في غارة حارة حريك؟

2024-07-30 | 18:13
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من هو فؤاد شكر الذي اعلنت &quot;اسرائيل&quot; اغتياله في غارة حارة حريك؟
من هو فؤاد شكر الذي اعلنت "اسرائيل" اغتياله في غارة حارة حريك؟


نفذت اسرائيل عدوانها على لبنان وضربت في حارة حريك عمق الضاحية الجنوبية لبيروت، معلنة اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر الذي يعد من قياديي الصف الاول في عداد المسؤولين الميدانيين.
فمن هو شكر ؟

فؤاد شكر من مواليد النبي شيت في بعلبك مواليد عام 1961 معروف أيضاً بـ"الحاج محسن"، وهو مستشار كبير في الشؤون العسكرية لأمين عام الحزب نصرالله.
يعمل شكر، وفق المعلومات الواردة على الموقع الأميركي، في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، وهي "مجلس الجهاد">
وكان شكر أحد المقربين من قائد حزب الله الشهيد عماد مغنية، وهو لعب، بحسب واشنطن، "دوراً محوريّاً" في تفجير ثكنات المشاة البحرية الأمريكية ببيروت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1983.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صَنفت شكر "إرهابياً" عام 2015 نظراً الى عمله لصالح حزب الله، أو بالنيابة عن الحزب.
وبحسب بعض التقارير، فإن شكر تولى في عام 2016 موقع مصطفى بدر الدين، القائد العسكري لحزب الله، بعد اغتياله في دمشق.
 
من هو فؤاد شكر الذي اعلنت "اسرائيل" اغتياله في غارة حارة حريك؟

محليات

فؤاد شكر

حارة حريك

حزب الله

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