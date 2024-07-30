من هو فؤاد شكر الذي اعلنت "اسرائيل" اغتياله في غارة حارة حريك؟

فؤاد شكر من مواليد النبي شيت في بعلبك مواليد عام 1961 معروف أيضاً بـ"الحاج محسن"، وهو مستشار كبير في الشؤون العسكرية لأمين عام الحزب نصرالله.يعمل شكر، وفق المعلومات الواردة على الموقع الأميركي، في أعلى هيئة عسكرية لحزب الله، وهي "مجلس الجهاد">وكان شكر أحد المقربين من قائد حزب الله الشهيد عماد مغنية، وهو لعب، بحسب واشنطن، "دوراً محوريّاً" في تفجير ثكنات المشاة البحرية الأمريكية ببيروت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1983.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد صَنفت شكر "إرهابياً" عام 2015 نظراً الى عمله لصالح حزب الله، أو بالنيابة عن الحزب.وبحسب بعض التقارير، فإن شكر تولى في عام 2016 موقع مصطفى بدر الدين، القائد العسكري لحزب الله، بعد اغتياله في دمشق.