4 آب وتدابير سير غداً في بيروت!

الأولى: من أمام مركز فوج إطفاء بيروت/الكرنتينا باتجاه مرفأ بيروت.

الثّانية: من ساحة الشّهداء باتجاه مرفأ بيروت".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة تدابير السّير التّالية:

- قطع السّير المتّجه من ساحة الفوروم دو بيروت باتجاه مبنى الفورم، وتحويله نحو الدخوليّة.

- إغلاق جميع الطّرقات الفرعيّة ومنع دخول السّيّارات إلى المسلك الممتد من جسر الكرنتينا وصولًا إلى بيت الكتائب/الصيفي.

- قطع الطّريق من أمام محطّة التسفير سابقًا باتجاه تمثال المغترب.

- قطع الطّريق من أوّل شارع الجمارك وفي آخره.

- قطع السّير المتّجه من محلّة الدورة باتجاه جادة شارل الحلو/الكرنتينا، وتحويله باتجاه سوق السّمك والشّوارع المحيطة".

وطلبت المديريّة، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".