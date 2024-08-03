4 آب وتدابير سير غداً في بيروت!

الأولى: من أمام مركز فوج إطفاء بيروت/الكرنتينا باتجاه مرفأ بيروت.
الثّانية: من ساحة الشّهداء باتجاه مرفأ بيروت".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة تدابير السّير التّالية:
- قطع السّير المتّجه من ساحة الفوروم دو بيروت باتجاه مبنى الفورم، وتحويله نحو الدخوليّة.
- إغلاق جميع الطّرقات الفرعيّة ومنع دخول السّيّارات إلى المسلك الممتد من جسر الكرنتينا وصولًا إلى بيت الكتائب/الصيفي.
- قطع الطّريق من أمام محطّة التسفير سابقًا باتجاه تمثال المغترب.
- قطع الطّريق من أوّل شارع الجمارك وفي آخره.
- قطع السّير المتّجه من محلّة الدورة باتجاه جادة شارل الحلو/الكرنتينا، وتحويله باتجاه سوق السّمك والشّوارع المحيطة".
وطلبت المديريّة، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".