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محليات

4 آب وتدابير سير غداً في بيروت!

2024-08-03 | 11:12
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4 آب وتدابير سير غداً في بيروت!
4 آب وتدابير سير غداً في بيروت!

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بمناسبة الذّكرى السّنويّة الرّابعة لانفجار ​مرفأ بيروت​ الكارثي والأليم، وتكريمًا لأرواح الشّهداء، ستنطلق مسيرتان بتاريخ يوم غد الأحد تاريخ 2024-08-04، اعتبارًا من السّاعة 16،00 ولحين الانتهاء، على الشّكل التّالي:

الأولى: من أمام مركز فوج إطفاء بيروت/الكرنتينا باتجاه مرفأ بيروت.

الثّانية: من ساحة الشّهداء باتجاه مرفأ بيروت".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة تدابير السّير التّالية:

- قطع السّير المتّجه من ساحة الفوروم دو بيروت باتجاه مبنى الفورم، وتحويله نحو الدخوليّة.

- إغلاق جميع الطّرقات الفرعيّة ومنع دخول السّيّارات إلى المسلك الممتد من جسر الكرنتينا وصولًا إلى بيت الكتائب/الصيفي.

- قطع الطّريق من أمام محطّة التسفير سابقًا باتجاه تمثال المغترب.

- قطع الطّريق من أوّل شارع الجمارك وفي آخره.

- قطع السّير المتّجه من محلّة الدورة باتجاه جادة شارل الحلو/الكرنتينا، وتحويله باتجاه سوق السّمك والشّوارع المحيطة".

وطلبت المديريّة، من المواطنين "التّقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الدّاخلي، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام". 

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