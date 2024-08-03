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محليات

الراعي في قداس الشكر لتطويب الدويهي: الشكر لله على هذه الهبة

2024-08-03 | 13:47
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الراعي في قداس الشكر لتطويب الدويهي: الشكر لله على هذه الهبة
الراعي في قداس الشكر لتطويب الدويهي: الشكر لله على هذه الهبة


ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الشكر لإعلان قداسة البطريرك اسطفان الدويهي، والذي اقيم في مدرج اهدنيات، بمشاركة عدد من المطارنة، الرؤساء العامين ولفيف من الكهنة، في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية والروحية، إلى وجوه اغترابية حضرت خصيصاً للمشاركة في المناسبة، بالإضافة إلى حشد كبير من المؤمنين.

بعد تلاوة الانجيل المقدس، ألقى البطريرك عظة جاء فيها: "يا سمعان بن يونا أتحبّني أكثر من هؤلاء؟ إرعَ خرافي" (يو 21: 15) . نجتمع اليوم في إهدن لنقيم قدّاس الشكر لله على إظهاره قداسة الطوباوي البطريرك مار إسطفان الدويهي إبن هذه المدينة، وقدّاس التكريم له، بحضور نيافة الكردينال Marcello Semeraro، رئيس مجمع دعاوى القدّيسين، وممثّل قداسة البابا فرنسيس، وقد أعلن باسمه أمس كتابة إسم البطريرك اسطفان في سجلّ الطوباويّين في السماء، وتحديد يوم عيده الثالث من أيّار، يوم ميلاده في السماء. فالشكر لله على هذه الهبة النفيسة بشخص الطوباوي البطريرك مار اسطفان الدويهي، والشكر لقداسة البابا فرنسيس على أمره بإدارج إسم البطريرك اسطفان بين الطوباويّين، والشكر لنيافة الكردينال Semeraro على تمثيله قداسة البابا فرنسيس".
وتابع: "يسعدني أن أقدّم أطيب التهاني لرعيّتي إهدن-زغرتا، ولآل الدويهي الكرام، ولمؤسّسة البطريرك الدويهي البطريركيّة، ولجميع الذين سخوا وتفانوا في سبيل نجاح دعوى التطويب والإحتفال في الكرسيّ البطريركيّ في بكركي، فليكافئكم الله بفيض الخير والبركات بنعمة وشفاعة الطوباويّ الجديد البطريرك مار إسطفان الدويهي".
الراعي في قداس الشكر لتطويب الدويهي: الشكر لله على هذه الهبة

محليات

البطريرك الراعي

البطريرك أسطفان الدويهي

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