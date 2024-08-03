حزب الله ينعي الشهيد حسن عماد كريم



ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الشكر لإعلان قداسة البطريرك اسطفان الدويهي، والذي اقيم في مدرج اهدنيات، بمشاركة عدد من المطارنة، الرؤساء العامين ولفيف من الكهنة، في حضور حشد من الشخصيات الرسمية والسياسية والدبلوماسية والروحية، إلى وجوه اغترابية حضرت خصيصاً للمشاركة في المناسبة، بالإضافة إلى حشد كبير من المؤمنين.