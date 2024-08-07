الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

إيجارات الشقق تتصاعد و"عون" يتصدّر.. إليكم أسرار الصحف

2024-08-07 | 01:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إيجارات الشقق تتصاعد و&quot;عون&quot; يتصدّر.. إليكم أسرار الصحف
إيجارات الشقق تتصاعد و"عون" يتصدّر.. إليكم أسرار الصحف

أسرار الصحف المحلية الصادرة في 7-8-2024:

النهار

استضاف نائب كسرواني في دارته لأيّام رجلاً تسبب بسيارته في مقتل شاب عن طريق الخطأ. وكان الثاني يقود دراجة نارية وهو من الطريق الجديدة. وأجرى النائب اتصالات مع قيادي كبير في "تيار المستقبل" أنتجت مصالحة ودفع "فدية" مالية لعائلة الراحل.

أسف مرجع  لإقدام "التيار الوطني الحر" على استبعاد النائب الان عون من تكتل "لبنان القوي"، وأشاد بدوره التشريعي والسياسي.

غادرت عائلات منازلها في الضاحية الجنوبية واتجهت الى بلدات جنوبية في النبطية وصور لعدم قدرتها على استئجار منازل في بيروت والجبل جراء ارتفاع اسعار الإيجارات.

يُعوّل أكثر من مسؤول سياسي على الأردن، بفعل علاقة عمان مع عواصم القرار، لا سيما بريطانيا، التي تلعب دوراً بارزاً استخباراتياً وديبلوماسياً، لنزع فتيل الانفجار في لبنان.

يُنقل بأن الخسائر الناجمة عن التطورات الراهنة، فاقت التوقعات في ظل عمليات الإرباك والقلق والمخاوف، ومغادرة أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين البلد بعد قطع إجازاتهم.

 

اللواء

سجلت إيجارات الشقق الصالحة للسكن في بعض مناطق الجبل أسعاراً فلكية للشقة الواحدة!

يتجه رئيس تيار متقلّب إلى انعطافة باتجاه تحالف سابق حرصاً على إعادة التماسك لوضعه الحزبي والسياسي..

ربط محللون غربيون بين زيارة مسؤول أمني في دولة كبرى إلى بلد إقليمي مؤثر والضربة التي تعرضت لها قاعدة عسكرية في بلد مجاور.

 

البناء

كان التعليق الأبرز الذي حاز على أوسع تأييد بين الخبراء في كيان الاحتلال على اختيار يحيى السنوار رئيساً لحركة حماس بالإجماع خلفاً لرئيس الحركة إسماعيل هنية الذي اغتاله بنيامين نتنياهو في طهران أن الإجماع على السنوار هو أهم عقاب لنتنياهو وحكومته ومعهما الكيان وجيشه على عمليّة الاغتيال قبل أن تتساقط الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتقاميّة فوق منشآت الكيان ومؤسساته.

لفت انتباه المتابعين لكلمة السيد حسن نصرالله إشارته إلى أن تدمير مصانع الكيان في كل الشمال الفلسطيني التي تعادل قيمتها أكثر من 160 مليار دولار وعددها بالمئات سوف يستغرق من المقاومة ساعة واحدة ثم تصحيح المدة بالقول نصف ساعة فقط. ومصدر التوقف أمام المدة وتصحيحها معرفة المتابعين بأن السيد نصرالله يتولى منذ أربعة عقود قيادة العمل العسكري للمقاومة ويعاونه القادة الآخرون ومعلوم عنه اعتماد الدقة في ما يخصّ المعطيات العسكرية ومقدرات المقاومة. وهذا يعني الكثير معلوماتياً ولوجستياً.

 

الأنباء

عدد كبير لم يتمكن من تقديم الطلبات لمباراة تطوّع في إحدى الأجهزة بسبب الزحمة الكبيرة والاقبال الكثيف أمام مركز استقبال الأوراق المطلوبة.

 

الجمهورية

وصف سفير عربي بارز خطاب مرجعية بارزة بالهادئ والحازم والمليء بالرسائل في اتجاهات محددة.

حذرت مصادر مسؤولة من تجاهل خطر كبير يحدق بمرفق حيوي شمالا على رغم تحذيرات خطية من مؤسسة غير مدنية عريقة ومرجع قضائي.

لوحظ غياب حركة الموفدين إلى لبنان في هذه الفترة في مقابل تكثيف الاتصالات الهاتفية والرسائل المتبادل في محاولات لنزع فتيل التدحرج إلى حرب اوسع.

إيجارات الشقق تتصاعد و"عون" يتصدّر.. إليكم أسرار الصحف

محليات

الصحف اللبنانية

أسرار الصحف

الآن عون

جنوب لبنان

إيجارات الشقق

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيان إستقالة من النائب سيمون أبي رميا: هذا عهدي ووعدي!
حزب الله مهنئاً باختيار السنوار رئيساً لحماس: اختياره تأكيد أن الأهداف التي يتوخاها العدو من قتل القادة فشلت في تحقيق مبتغاها

اقرأ ايضا في محليات

التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً .. والجديد في قلب الحدث
Play
07:30
Play

التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً .. والجديد في قلب الحدث

التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً .. والجديد في قلب الحدث

07:30

التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً .. والجديد في قلب الحدث

التصعيد الاسرائيلي مستمر جنوباً .. والجديد في قلب الحدث

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024