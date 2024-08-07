جنبلاط قدم التعازي بهنية: طريق فلسطين رسمها الشهيد كمال جنبلاط
قدّم الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى واجب العزاء باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اسماعيل هنية على رأس وفد، في جامع محمد الأمين، وسط بيروت.
وضم الوفد النواب بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور، وفيصل الصايغ، الوزيران السابقان غازي العريضي، وعلاء الدين ترو، القيادي توفيق سلطان، أمين السرّ العام في التقدمي" ظافر ناصر، وفد من جمعية الكشاف التقدمي والقائد العام زاهر العنداري، وفد من منظمة الشباب التقدمي والأمين العام للمنظمة عجاج أبي رافع، رئيس محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين، مدير مشيخة العقل ريّان حسن، ومدير عام المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز مازن فياض وعدداً من المشايخ.
وبعد تقديم التعازي، قال جنبلاط: "طريق فلسطين رسمها الشهيد كمال جنبلاط ونحن على هذه الطريق مستمرون".