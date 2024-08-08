المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز بعد اجتماعه برئاسة ابي المنى: لإحتضان أبناء الجنوب والضاحية كضيوف مكرّمين في المنازل والبيوت والمؤسسات

عقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعها الأخير لولاية المجلس الحالية التي تنتهي بداية أيلول القادم في دار الطائفة في بيروت برئاسة رئيس المجلس سماحة شيخ العقل للطائفة الدكتور سامي ابي المنى، وحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والنواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، ورؤساء اللجان والأعضاء، لمناقشة قضايا إدارية وشؤونا داخلية متصلة بعمل المجلس.







وتناول المجلس التطورات والمستجدات الحاصلة على مستوى لبنان والمنطقة، داعياً في بيان "المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته وممارسة اقصى الضغوط على إسرائيل، لوقف فوري للنار في غزة وجنوب لبنان والامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة واحترام المواثيق الإنسانية"، مستنكراً ما "ترتكبه إسرائيل من حرب تدميرية وجرائم اغتيالات وفظاعات إنسانية".

ودعا المجلس "لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر وعدم توسيع حمّى حربها، في ظل تعاظم التهديدات والردود، التي تجاوزت الحدود، وبما يهدد باحتمالات واخطار مفتوحة".

واكد البيان على "أهمية التضامن الداخلي في مواجهة التحديات الكبيرة للوطن وبذل الجهود الممكنة من قبل مختلف القوى السياسية، في لحظة مصيرية دقيقة، تكون الأولوية فيها لما يحفظ الوطن ويصون الكيان ويحمي الدولة ومؤسساتها ولا سيما الأمنية منها، كي تقوم بالمهام المناطة بها، لتوفير الحد الأدنى من الاستقرار، حيث انه من واجب الجميع الالتفاف حولها وتقديم الدعم لها".

وتوّجه البيان الى أبناء الجبل خصوصاً، داعياً إلى "التضامن الوطني والى احتضان أبناء الجنوب والضاحية كضيوف مكرّمين في المنازل والبيوت والمؤسسات، تحت المظلة الوطنية التي تجمعنا جميعا، وانطلاقا من القيم الأخلاقية والإنسانية والتكافل الاجتماعي والأهلي على مختلف المستويات، ورفض أي استغلال مادي من أصحاب الشقق السكنية والمنازل لمن اضطرتهم الحرب لترك منازلهم قسرا".



وفي السياق قال الشيخ ابي المنى في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع: "نجتمع اليوم وسط تطورات ومنعطفات كبيرة تشهدها المنطقة، جرّاء استمرار العدوان على فلسطين وجنوب لبنان، وفي ظل طغيان المناخات الحربية على ما عداها من ضرورات ملحّة تقتضي احتواء الموقف، وتدارك الأسوأ عبر نزع فتيل الحرب، التي سبق وجرى التنبيه مراراً من خطورة توسيعها. وفي هذا السياق فان طريق فلسطين بالنسبة لنا، لم تكن الا معمّدة بالنضالات الوطنية وبالدماء الزكية واولها للشهيد كمال جنبلاط الذي رسم معالم تلك الطريق والتي نؤكد الاستمرار عليها كما قال الأستاذ وليد بك جنبلاط بالامس."

واضاف: "من هنا وجهنا التحية لاخواننا أبناء الطائفة المعروفية الكريمة في الجليل والجولان ومجدل شمس مؤكدين على الأصالة العروبية وعلى التمسك بذات النهج والثوابت". وتابع: "بالمناسبة أيضا، فإننا نتوجه الى أبنائنا هنا في الجبل وباقي المناطق، للتأكيد مجددا على تلك القيم المعروفية الاصيلة، في احتضان أبناء الجنوب والضاحية بمقتضى الحرب والظروف القاسية التي فرضت عليهم التخلي عن منازلهم... نستقبلهم كضيوف ونفتح لهم منازلنا وقلوبنا، وفي هذا الإطار أيضا فاننا نحيي كل الجهود التي تعمل لتحقيق التكافل الاجتماعي والإنساني، وعلى الأخص التوجيهات التي أوصى بها الأستاذ تيمور بك جنبلاط أخيرا". وختم: "اننا نتطلع واياكم بأمل كبير الى وقف نهائي لإطلاق النار وللحرب، ونبتهل لله سبحانه وتعالى ان يلهم من هم في مواقع القرار للتطلع نحو تحقيق السلام المنشود الغاية الإنسانية المطلقة، بعيدا من حمّى نيران الحروب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".