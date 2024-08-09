بالصورة: جزء من الصاروخ الاعتراضي الذي سقط ليل امس في مرياطة - زغرتا

عقب الفيديو الذي انتشر لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي عرضها إلى انتقادات كثيرة بسبب تصريحات أدلت بها، أطلت النائبة غادة أيوب عبر برنامج الحدث على قناة الجديد، معربة عن خوفها على حياتها.
صدر عن حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو في بلدتي حناويه والناقورة، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 09-08-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية التابع للواء الغربي المستحدث في ليمان مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة".