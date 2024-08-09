النائبة غادة أيوب للجديد: كلمتي في الفيديو خلال حفل عشاء في جونية وكانت ارتجالية وذكرت ال1400 سنة كي نتحدث عن كل النضال الذي خاضته البطريركية المارونية حتى نصل الى تاسيس لبنان الكبير

النائبة غادة أيوب للجديد: كلمتي في الفيديو خلال حفل عشاء في جونية وكانت ارتجالية وبدأت حديثي انه لا يمكننا الحديث عن مواجهة مستمرة الا بان نبدا بالمواجهة التي بدأت مع البطريركية المارونية وهي مكملة في كل الاتجاهات ولذلك ذكرت ال1400 سنة كي نتحدث عن كل النضال الذي خاضته البطريركية المارونية حتى نصل الى تاسيس لبنان الكبير