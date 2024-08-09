الأمين: أوراق نتنياهو أصبحت في سلة ترامب

قال رئيس تحرير موقع جنوبية علي الامين أن "إغتيال اسماعيل هنية كان بمثابة عدم تراجع "إسرائيل" عن أهدافها رغم كل الضغوط التي تتعرض لها خاصة من الجانب الاميركي"



وأضاف في إطلالة له عبر برنامج هنا بيروت أن "حماس ماضية في ملف التفاوض بعد تعيين "السنوار" ولا تغيير حصل على مستوى الوفد الفلسطيني"

تابع: "أوراق نتنياهو أصبحت في سلة ترامب والايرانيون متجهون لإجراء حوار مع أميركا"

كما اعتبر الأمين أن "لا شك أن حزب الله يريد الرد وسيرد على اغتيال القيادي الكبير فؤاد شكر وقد يكون رداً مشتركاً مع إيران أو منفصلاً"

وتمنى الأمين على الدولة اللبنانية أن تكون على جهوزية كاملة فعلاً، مؤكداً أن "إسرائيل ليست المشكلة الوحيدة في لبنان".

كما شدد على "ضرورة العودة إلى المؤسسات" معبراً عن رفضه لعبارات "ما بتشبهونا".