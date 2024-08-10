الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-08-10 | 01:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

أسرار الجمهورية

تحرّك قبل الموعد

كشف مرجع دبلوماسي ان الاميركيين والقطريين والمصريين لن ينتظروا حتى الخميس المقبل موعد استئناف المفاوضات لوقف اطلاق النار، وإنما سيحاولون ايجاد حلول للنقاط المختلف عليها قبل الموعد.

الفجوة ضاقت

حددت نقاط الخلاف بين اسرائيل وحركة حماس بأربع نقاط، وقال دبلوماسي أميركي ان الفجوة ضاقت بين الطرفين ولكن هذا لا يعني ان اعلان التسوية سيتم في 15 آب الجاري.

الوضع ليس كما يُصوّر

سفارة غربية كانت اجرت اتصالات من اجل اعداد خطة لإجلاء رعاياها إذا ما دعت الحاجة، لم تتخذ اي اجراء عملي في هذا الشأن، ما يدل على ان الوضع ليس كما يصور تهويلا.

 

البناء

خفايا

تقول مصادر فلسطينية إن قيادة حركة حماس وجّهت إلى الوسطاء مجموعة أسئلة حول دعوتها للتفاوض بعد أسبوع تتصل بضمانات التوصل إلى اتفاق أو إعلان موقف من الوسطاء أو إذا كان هناك وضع مهلة زمنية للتفاوض خصوصاً أن الحركة سبق ووافقت على عرض قدّمه الوسطاء ورفضت حكومة الاحتلال العرض وعادت الأمور الى مربعها الأول، بينما تستمرّ المجازر وعمليات القتل والتدمير والتجويع في غزة. وهل هناك خطة لدى الوسطاء لوقف أعمال القتل والتدمير وفتح طريق دخول المساعدات خلال المفاوضات؟

 

كواليس

أكد دبلوماسيون نقلاً عن وسطاء زاروا طهران وتواصلوا معها بعد البيان الأميركي المصري القطري حول مفاوضات غزة وسمعوا منها فصلاً تاماً بين ردّ مؤكد لا غنى عنه على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف عاصمتها طهران وقتل ضيفٌ رئاسيّ، وبين دعم إيران الكامل لحل تفاوضي ترضاه المقاومة الفلسطينية في غزة يوقف العدوان ويحقق المطالب.

 

أسرار اللواء

حال الوضع الدستوري، دون خروج وزير سيادي من حكومة تصريف الأعمال، من دون التوصل إلى تسوية حول الموضوع.

 

أُسند لوزير مخضرم دور في حركة اتصالات، لقدرته على التعامل مع الجانب الأميركي، ولملء بعض الشغور في الموقع الرئاسي الأول..

 

ما يزال رعايا دول غربية، لا يكترثون لبيانات السفارات بالمغادرة فوراً، ويمضون أوقاتاً بين العاصمة والمناطق السياحية في الجبل والشمال!

 

الأنباء

 

حراك لافت

 

حراك رسمي لافت بالتزامن مع المساعي الإقليمية، مع إظهار موقف واضح من التطورات.

ماذا في اسرار الصحف؟

محليات

اسرار

الصحف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مكتب ميقاتي ينفي كلاماً نُسب له لنواب المعارضة
حماس نعت الشهيد سامر الحاج

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - وداع مهيب لقائد حركة حماس سامر الحاج
08:07

بالفيديو - وداع مهيب لقائد حركة حماس سامر الحاج

شيّعت حركة حماس القائد الشهيد سامر الحاج، عصر اليوم، وستقام صلاة الجنازة عن روحه عصراً في مسجد خالد بن الوليد داخل المخيّم، ويوارى الثرى في مقبرة عين الحلوة.

للمشاهدة:

08:07

بالفيديو - وداع مهيب لقائد حركة حماس سامر الحاج

شيّعت حركة حماس القائد الشهيد سامر الحاج، عصر اليوم، وستقام صلاة الجنازة عن روحه عصراً في مسجد خالد بن الوليد داخل المخيّم، ويوارى الثرى في مقبرة عين الحلوة.

للمشاهدة:

بالصورة - الحريري "معاً"
Play
07:39

بالصورة - الحريري "معاً"

نشر أيمن الحريري، شقيق الرئيس سعد الحريري عبر تطبيق “فيرو” صورة تجمعه مع الرئيس الحريري، وكتب: “معاً”.

07:39

بالصورة - الحريري "معاً"

نشر أيمن الحريري، شقيق الرئيس سعد الحريري عبر تطبيق “فيرو” صورة تجمعه مع الرئيس الحريري، وكتب: “معاً”.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024