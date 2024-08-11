إصابة راع بجروح عند أطراف الوزاني إثر رشقات نارية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن رشقات نارية أطلقت على اطراف الوزاني، ما ادى الى اصابة الراعي رفعت يوسف الاحمد بجروح، تم نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.





لاحقاً، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن فيه أن الرشقات التي أطلقها جيش العدو الإسرائيلي على بلدة الوزاني أدت إلى إصابة مواطن بجروح استدعت علاجه في قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد راغب حرب في النبطية.