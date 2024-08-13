حمية إفتتح خطاً للنقل المشترك بين نهر الموت وبعبدا

وشرح الوزير حمية في كلمة للمناسبة "أهمية الخط الجديد بالنسبة الى انتقال المواطنين الى بعبدا لانجاز معاملاتهم"، واكد "الجدول الزمني لفتح خطوط النقل المشترك تباعا لتشمل شتورة وبعلبك وصيدا وصور وطرابلس"، ونوه بـ "التعاون والتنسيق القائم مع محافظ جبل لبنان الذي اعطى التسهيلات اللازمة لانجاز افتتاح الخط".من جهته شدد المحافظ المكاوي على "ضرورة توسيع شبكة خطوط النقل المشترك ليكون بامكان المواطن الافادة منها من أمكنة مختلفة"، شاكرا للوزير حميه "متابعته الحثيثة لخدمات النقل المشترك وتعميمها تباعا والأثر الايجابي الذي يتركه ذلك على المواطنين ولا سيما في الظروف الاقتصادية الدقيقة في البلاد".ختامًا شرح المدير العام للنقل المشترك كيفية توزيع الخطوط وتعميم خدمات النقل المشترك بالسرعة الممكنة.