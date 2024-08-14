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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-08-14 | 00:58
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

في أسرار الصحف| السفارات والمنظمات الدولية.. كثرة الطلبات الى الحكومة لإدخال أسلحة وذخائر وسترات واقية من الرصاص

النهار

تستمر الحملة على عدد من النواب من الجيش الالكتروني لـ “التيار الوطني الحر” تارة بأن “حزب الله” يدعم تمردهم، وطوراً انهم يتبعون للسفارات، ما يدلّ عن خطة مبرمجة لتشويه صورتهم بعد فصلهم او إرغامهم على الاستقالة.

يقول مصدر مصرفي ان السعي لكسر العرف حالياً في جمعية المصارف وادخال اعضاء اضافيين من خارج النظام المتبع انما يهدف الى الامعان في شرذمة الجمعية ولا تفيد في اعادة تفعيل دورها وذلك يتم بهدف سياسي مبرمج بعدما سعت الجمعية دوماً الى تحييد نفسها عن الغرق في وحول السياسة.

في ظل الاجواء المقلقة كثر الكلام عن قدرة مصرف لبنان على الصمود ودعم الليرة اذا ما نشبت الحرب، علما ان لا طلب على الليرة اللبنانية وبالتالي لا ضغوط عليها.

قال مرجع سياسي في مجالسه، أن الأسبوع الحالي سيرسم معالم المرحلة في لبنان والمنطقة، وخصوصاً ردّ حزب الله وإيران وكيفية ردّ إسرائيل، ومن ثم الإحتواء وكل الإحتمالات واردة، لكن لبنان يحبس أنفاسه ويترقب.

يُنقل بأن وزراء ونواب حاليين وسابقين، جهزوا منازلهم في الخارج وأرسلوا عائلاتهم، تحسباً لأي طارئ قد يحصل في البلد.

تكثر في هذه الفترة طلبات السفارات والمنظمات الدولية الى مجلس الوزراء لإدخال اسلحة وذخائر وسترات واقية من الرصاص تحسباً لاي تطورات امنية خصوصا بعد تعرض السفارة الاميركية لاطلاق نار قبل مدة.

 

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الجمهورية

 

كشف مرجع امني يشارك في مفاوضات غد الخميس ان اتفاق اطار اصبح جاهزا وسيوضع على الطاولة كمنطلق لاستكمال البحث في الشروط والشروط المضادة المستجدة.

 

ينوي احد النواب الاستقالة من موقع تنظيمي استباقا لقرار يفصله من التنظيم.

 

ما زالت دائرة رسمية حيوية تتعثر في ادائها وتعطي إفادات ورقية هزيلة بدل بطاقات رسمية على رغم مداخيلها الكبيرة.

 

اللواء

 

أبلغت دولة أميركية عاصمة تستعد للردّ على اغتيال هنية أنها لا تقبل استهداف المدنيين في اسرائيل.

 

لا يُخفي نائب شوفي ينتمي إلى عائلة سياسية تاريخية من أن التعايش مع أحزاب الحرب، ينطوي على صعوبات سياسية وخدماتية معيقة لعمله كنائب.

 

تساءل خبراء طاقة: لماذا يستمر العجز المالي في توفير شراء الفيول أو «الغاز أويل» ما دامت مؤسسة كهرباء لبنان تُجبي من المواطنين بالدولار الأميركي!

 

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البناء

 

تعتقد جهات دبلوماسية غربية أن المؤتمر الصحافي لوزير الخارجية الايرانية بالإنابة الذي استعرض بالتفصيل الاتصالات والنشاطات الدبلوماسية والمرجعيات في القانون الدولي التي تحكم كيفية التعامل مع العدوان وحالة الدفاع المشروع عن النفس ليخلص إلى القول إن الرد الإيراني قانوني ومشروع وآتٍ حكماً وبقياس ردع كيان الاحتلال عن تكرار الاعتداءات والانتهاكات المتكررة. يعني أن الأمر الآن صار للميدان وأقفل الباب أمام السياسة والدبلوماسية.

 

 قال خبراء في الشؤون الاستراتيجية إن إعلانات وزارة الدفاع الأميركية التفصيلية عن نوعية وعدد القطع البحرية وحاملات الطائرات والأسلحة التي ترسلها إلى المنطقة وبعدها إعلان وزارة الخارجية عن كميات عدد الطائرات التي تمّت الموافقة على بيعها للكيان وقيمتها بمليارات الدولارات ثم قيمة صفقة قذائف مدفعية تعبير عن مراهنة أميركية على وظيفة رادعة لهذه الإعلانات في التأثير على قرار إيران وقوى المقاومة لجهة طبيعة وحجم الرد المقبل. وعلّق الخبراء بأن هذا الرهان علامة على عدم معرفة فعلية بحسابات إيران وقوى المقاومة.

 

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الأنباء

 

زيارة خارجية رفيعة لم تنضج بعد على ما يبدو ظروفها وكان من المتوقع حصولها خلال هذه الفترة.

ماذا في اسرار الصحف؟

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