بعد تقديمها شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التشويش الاسرائيلي ... وزارة الاتصالات تتلقى كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنطمات الدولية

وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد قد قام بتبليغ وزارة الاتصالات هذا الاجراء، كما سيبلّغ الحكومة اللبنانية بأية معلومة قد تصله من الجانب الإسرائيلي.

وأكّد الإتحاد في كتابه أنّه في طور رفع القضية إلى الاجتماع القادم للجنة لوائح الراديو في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب الاتحاد بإيقاف عملية التشويش.