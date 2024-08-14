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محليات

بعد تقديمها شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التشويش الاسرائيلي ... وزارة الاتصالات تتلقى كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنطمات الدولية

2024-08-14 | 03:53
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بعد تقديمها شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التشويش الاسرائيلي ... وزارة الاتصالات تتلقى كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنطمات الدولية
بعد تقديمها شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التشويش الاسرائيلي ... وزارة الاتصالات تتلقى كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنطمات الدولية

اعلنت وزارة الاتصالات انها تلقت كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنطمات الدولية عبر وزارة الخارجية والمغتربين يفيد بقيام مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتواصل مع "إسرائيل" لتذكيرها بوجوب التزامها بالقوانين والقرارات نسبة إلى التشويش الذي تفعّله على الاتصالات والانترنت في لبنان، وذلك بعد تقديم وزارة الاتصالات في وقت سابق شكوى إلى الاتحاد في هذا الخصوص.

وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد قد قام بتبليغ وزارة الاتصالات هذا الاجراء، كما سيبلّغ الحكومة اللبنانية بأية معلومة قد تصله من الجانب الإسرائيلي.

وأكّد الإتحاد في كتابه أنّه في طور رفع القضية إلى الاجتماع القادم للجنة لوائح الراديو في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب الاتحاد بإيقاف عملية التشويش.

 
بعد تقديمها شكوى للاتحاد الدولي للاتصالات بشأن التشويش الاسرائيلي ... وزارة الاتصالات تتلقى كتاباً من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنطمات الدولية

محليات

الامم المتحدة

وزارة الاتصالات

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