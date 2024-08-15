جونسون تزور جعيتا: لحماية الثروة الطبيعية

زارت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان ليزا جونسون، قبل ظهر اليوم، مغارة جعيتا، حيث كان في استقبالها مدير عام شركة "ماباس" المستثمرة للمغارة الدكتور نبيل الحداد. استهلتها بجولة في أرجاء المغارتين السفلى والعليا بواسطة الزورق والقطار السياحي، متفقدة انواع الخدمات السياحية والثقافية التي تقدمها المغارة.