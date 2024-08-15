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محليات

"اقتحم سيارتها وحاول اغتصابها".. وهذا ما فعله لإبعاد الشبهات عنه!

2024-08-15 | 10:58
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&quot;اقتحم سيارتها وحاول اغتصابها&quot;.. وهذا ما فعله لإبعاد الشبهات عنه!
"اقتحم سيارتها وحاول اغتصابها".. وهذا ما فعله لإبعاد الشبهات عنه!

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بيان، بانه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو بعنوان "محاولة اغتصاب فتاة في بيروت" يظهر فيه شخص مجهول يقوم باقتحام سيارة متوقفة بجانب فصيلة ميناء الحصن وبداخلها فتاة محاولا اغتصابها، وبعد عراك معها خرج من السيارة وقام بحركات معيبة ومخلّة بالآداب وتم توثيق كل ذلك وتصويره بهاتف الفتاة".

ولفتت الى انه على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكنت الشعبة من تحديده وهو المدعو: ا. ع. س. (من مواليد عام 2003، سوري)، وبتاريخ 11-6-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الأوزاعي. وبالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالفتاة، وأنّه أقدم على حلق شعره لتغيير ملامحه والتضليل وإبعاد الشبهات عنه. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وتم تسليمه للقطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".

"اقتحم سيارتها وحاول اغتصابها".. وهذا ما فعله لإبعاد الشبهات عنه!

محليات

الأمن الداخلي

لبنان

الاوزاعي

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