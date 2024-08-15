"اقتحم سيارتها وحاول اغتصابها".. وهذا ما فعله لإبعاد الشبهات عنه!

ولفتت الى انه على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكنت الشعبة من تحديده وهو المدعو: ا. ع. س. (من مواليد عام 2003، سوري)، وبتاريخ 11-6-2024 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الأوزاعي. وبالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالفتاة، وأنّه أقدم على حلق شعره لتغيير ملامحه والتضليل وإبعاد الشبهات عنه. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وتم تسليمه للقطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص".