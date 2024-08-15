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محليات

ترقب مستمر على الجبهة اللبنانية.. ما جديد المفاوضات؟

2024-08-15 | 12:51
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ترقب مستمر على الجبهة اللبنانية.. ما جديد المفاوضات؟
ترقب مستمر على الجبهة اللبنانية.. ما جديد المفاوضات؟

فيما تتجه الأنظار الى المساعي الدبلوماسية في قطر وبلورة ما ستخرج به مفاوضات الدوحة باعتبارها فرصة واعدة للحل الدبلوماسي قبيل أي تصعيد محتمل، يستمر الترقب على الجبهة اللبنانية لمسار الوساطة الدبلوماسية وتقول مصادر وزارية للجديد إن لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه تركز على وقف إطلاق النار واستمرار الضغط الأوروبي والدولي على إسرائيل لوقف تعدياتها على لبنان وتناول موضوع التجديد لليونيفيل إذ جرى البحث في العديد من النقاط المطروحة مع التشديد على أن يكون تمديد المهام من دون عقبات وبهدوء وانسيابية.

أما على مستوى السفارات فلا تفاؤل جدي حتى اللحظة. هذا وتقرأ  بعض القنوات الدبلوماسية زيارة هوكستين بمنظارين فحواهما التالي: نحن نملك ترسانة ولكننا في الوقت نفسه نملك عرضا جديا لوقف إطلاق النار ولدينا أطر دبلوماسية وهذه الفرصة الأخيرة "الآن"، فإما الذهاب الى خيار الحل على الجبهة الجنوبية أو تصعيد عسكري يرغب فيه نتنياهو عى الجبهة وهي الرسالة نفسها التي حملها هوكستين في حزيران الماضي والتي صعد بعدها العدو الإسرائيلي من عملياته على الجبهة اللبنانية، وفي المعلومات، هوكستين تناول ملف الشغور الرئاسي إنطلاقا من أن رئيس الجمهورية "هو من يفاوض" باسم الدولة وبالتالي تتم اليوم مناقشة الذهاب الى القرار 1701 على أن يكون الرئيس حاضرا ساعة التنفيذ في اليوم التالي للحرب وهو ما أبلغه الى عين التينة، أما مع قائد الجيش العماد جوزف عون فناقش هوكستين عديد الجيش اللبناني ومدى جهوزيته لليوم التالي في جنوب لبنان. 

ترقب مستمر على الجبهة اللبنانية.. ما جديد المفاوضات؟

محليات

لبنان

سيجورنييه

الملف الرئاسي

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