فيديو - حزب الله يهدد "إسرائيل" بقدراته الصاروخية

🔽 - نشر حزب الله فيديو بعنوان "جبالنا خزائننا" عن منشأة "عماد 4" وما تحتويه من العديد من القدرات الصاروخية والتجهيزات العسكرية.
والملفت بالفيديو هو حجم المنشأة ومداها وما تحمله من رسائل لـ "إسرائيل".. pic.twitter.com/HlWLV5LqFn
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 16, 2024
🔽 - نشر حزب الله فيديو بعنوان "جبالنا خزائننا" عن منشأة "عماد 4" وما تحتويه من العديد من القدرات الصاروخية والتجهيزات العسكرية.
والملفت بالفيديو هو حجم المنشأة ومداها وما تحمله من رسائل لـ "إسرائيل".. pic.twitter.com/HlWLV5LqFn
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " بوقوع إشكال فردي على تقاطع البربير - بيروت، تطور الى إطلاق نار.