الخارجية اللبنانية تشكر الجزائر على دعمها الفوري ومنحها الدراسية

ثمّن وزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بو حبيب، خلال استقباله سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي، المبادرة الأخوية المقدّرة جداً لفخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتزويد لبنان بشكل فوري بالفيول لسدّ حاجته في قطاع الكهرباء.

ونقل الوزير بو حبيب للقيادة الجزائرية، عبر السفير بلباقي، إمتنان الحكومة اللبنانية وتقديرها الكبيرين لقرار الرئيس تبون، وهو قرارٌ ليس مستغربا أن يصدر عنه وعن دولة الجزائر الشقيقة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان وشعبه ودعمتهما في أصعب الظروف التي مرّت ولا تزال عليهما.

كما شكر الوزير بو حبيب الجزائر على دعمها الكبير لقضايا لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن، الذي تشغل فيه حاليا منصب عضو غير دائم، وتأييدها لمطلبه بتمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى. وشكر الوزير بو حبيب الجزائر أيضا على قرارها تخصيص لبنان بأربعين منحة دراسية جامعية للعام الدراسي 2024-2025، وهي مسألة ستكون قيد المتابعة مع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية.

بدوره أكد سفير الجزائر أن دعم بلاده للبنان كامل ومطلق، وأن قرار الرئيس تبون تزويد لبنان بالفيول، في ظل الظروف الخاصة التي يمرّ بها، هو أمر طبيعي، مجددا الإشارة الى ما سبق وأكده الرئيس الجزائري من أن الجزائر لن تترك لبنان لوحده.