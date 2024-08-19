الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ياسين وجه من الهبارية تحية لشهداء العمل الإنساني ولصمود الجنوب

2024-08-19 | 09:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ياسين وجه من الهبارية تحية لشهداء العمل الإنساني ولصمود الجنوب
ياسين وجه من الهبارية تحية لشهداء العمل الإنساني ولصمود الجنوب

توجه وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال رئيس لجنة الطوارئ الوزارية، إلى بلدة الهبارية وقرى العرقوب إحياء لليوم العالمي للعمل الإنساني. وقال في تصريح"من الهبارية وقرى العرقوب الصامدة:" نتذكر شهداء العمل الإنساني الذين سقطوا على يد الاحتلال الاسرائيلي: 21 من العاملين في المجال الإغاثي والصحي سقطوا في جنوب لبنان في الأشهر العشر الماضية، 7 منهم في الهبارية، شهداء الواجب الإنساني. ونتذكر كذلك كل الشهداء وخصوصاً الإعلاميين والمدنيين والأطفال، في فترة هي الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني لم نشهدها من قبل إن في غزة او جنوب لبنان، مع عدم اكتراث او أي احترام للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف الوزير ياسين "تحية لصمود أهلنا في الجنوب وفي البلدات الحدودية في وجه العدوان الممنهج على قراهم وأراضيهم وأرزاقهم. سنعمل بكل جهد وسنتحمل مسؤولياتنا الوطنية للوقوف مع الجنوب واهله والتخفيف عنهم عبر العمل الإغاثي الذي نقوم به مع شركائنا في المنظمات الدولية والجمعيات الانسانية، وكذلك العمل الدبلوماسي المستمر لحماية لبنان من العدوان".

ياسين وجه من الهبارية تحية لشهداء العمل الإنساني ولصمود الجنوب

محليات

وزير البيئة

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحزب يحبط محاولة تسلّل لمجموعة إسرائيلية.. ويُشعل ثكنة زرعيت
حماس: المقترح الجديد للحل يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها

اقرأ ايضا في محليات

نقابة محرري الصحافة نعت عبد الصمد: خلفت بصمة وتركت انطباعا جيدا
09:58

نقابة محرري الصحافة نعت عبد الصمد: خلفت بصمة وتركت انطباعا جيدا

نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميلة بشرى نديم عبد الصمد"، "وقالت: "المرض تمكن منها فرحلت، وهي في أوج العطاء المهني، صحافية حاضرة، كفية، ذات موهبة مميزة".

09:58

نقابة محرري الصحافة نعت عبد الصمد: خلفت بصمة وتركت انطباعا جيدا

نعت نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميلة بشرى نديم عبد الصمد"، "وقالت: "المرض تمكن منها فرحلت، وهي في أوج العطاء المهني، صحافية حاضرة، كفية، ذات موهبة مميزة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024