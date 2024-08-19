بيان صادر عن طلاب واهالي طلاب معهد العبيد للدعم التربوي.. ماذا في تفاصيله؟

صدر عن طلاب واهالي طلاب معهد العبيد للدعم التربوي، البيان التالي: "بعد توقيفه بقصر العدل في بيروت على أثر الاتهامات المزعومة بتهريب اسئلة الامتحانات الرسمي، ناشد اهالي الطلاب الجهات المعنيه واوضحوا ان الاستاذ ابراهيم عبيد مشهود له بالنزاهة واخلاصه في العمل وهو بعيد كل البعد ان الاتهامات التي وجهت اليه ونعرفه جيدا والنزاهة التي لالبس فيها لذلك فإننا ابناء طرابلس وذوي الطلاب ان تنظروا للاستاذ ابراهيم من باب العلم والمعرفة لما يحمله هذا الاستاذ من اخلاق رفيعة التي تمنعه من ارتكاب هكذا افعال ونداء الى جميع الغيورين في طرابلس رفع الظلم الذي طال الاستاذ ابراهيم عبيد زورا وبهتانا ونناشد كل المعنيين التدخل فورا رفع الظلم عنه" .