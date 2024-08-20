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محليات

البستاني: حلّ معضلة النافعة أصبح قريباً

2024-08-20 | 03:17
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البستاني: حلّ معضلة النافعة أصبح قريباً
البستاني: حلّ معضلة النافعة أصبح قريباً

عقد اجتماع عمل في وزارة الداخلية بحضور معالي الوزير بسام المولوي ومحافظ بيروت مروان عبود ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط والصناعة النائب فريد البستاني ورئيس لجنة الأشغال العامة سجيع عطية ورئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية ابراهيم منيمنة ومستشار وزير الداخلية لموضوع النافعة العميد المتقاعد فارس فارس ومدير مصلحة تسجيل السيارات 'النافعة' في الدكوانة الرائد محمد عيد، تمحور اللقاء حول كيفية تحسين أداء عمل هيئات إدارة السير في الدكوانة وباقي المراكز. وتمحور النقاش حول ثلاث نقاط أساسية.

النقطة الأولى هي عدم وجود موازنة يتم من خلالها احتساب نفقات تسيير العمل في مرافق ادارات السير وذلك لأسباب تقنية، وقد تعهد الوفد النيابي بالتواصل مع وزارة المال والمساعدة على تسريع اقرار الموازنة مع الملاحظات التي قدمتها الهيئة. أما النقطة الثانية فتمحورت حول إعادة الموظفين المدنيين الذين لا توجد بحقهم أحكام قضائية إلى عملهم في أقرب وقت ممكن للقيام بالأعمال المطلوبة في هيئة السير وذلك لأن لديهم الخبرة الكبيرة في هذا العمل. أما النقطة الثالثة فكانت حول إلغاء كافة الجداول المقدمة من جميع شركات السيارات أو المعارض لعدم الحاجة إليها، بحيث يتم التركيزعلى تسجيل طلب المواعيد على المنصة الرسمية، وهكذا لن يتكبد المواطن أية رسوم إضافية.
وكان هناك إجماع على هذه المسألة وكانت هناك إرادة حقيقية لتحسين أداء كل الموظفين. وبذلك سيتمكن الموظفون الأمنيون الذين كانوا مفوصلين للعمل في النافعة من العودة الى عملهم والقيام بواجباتهم الأصلية المتمثلة في حفظ الأمن.
البستاني: حلّ معضلة النافعة أصبح قريباً

محليات

لبنان

فريد البستاني

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اشارت وزارة المالية في بيان توضيحي بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P تقريرها اليوم، الى ان "هذا التقرير النصف السنوي يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد. فمن خلال سلسلة من الاجتماعات تلك خصوصاً التي عُقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوفّرة حول التطورات على صعيد المالية العامة فيما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch ".

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اشارت وزارة المالية في بيان توضيحي بعد نشر مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P تقريرها اليوم، الى ان "هذا التقرير النصف السنوي يأتي في إطار عملية التصنيف الائتماني مع مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P، والمراجعة الدورية للتصنيف، وجاء في اختتام اجتماعات ومناقشات ما بين مؤسسة التصنيف العالمية ستندرز آند بورز S&P والفعاليات المحلية والجهات المعنية بعدما نسّقت وزارة المالية مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بينها وبين المؤسسة، وبين الأخيرة والجهات المعنية في لبنان، ومنها مصرف لبنان، لتمكين S&P من تقييم الاوضاع وادلاء التصنيف الذي يعكس الصورة الواقعية للاوضاع المالية والنقدية والاقتصادية في البلاد. فمن خلال سلسلة من الاجتماعات تلك خصوصاً التي عُقدت مع وزارة المالية، ورغم التحديات القائمة لناحية صعوبة نشر الأرقام، سعت الوزارة إلى تزويد المؤسسة بالمعطيات المتوفّرة حول التطورات على صعيد المالية العامة فيما خص وضعية الدين العام، والإدلاء بكافة التوضيحات اللازمة لإفساح المجال لمؤسسة التصنيف من القيام بعملية التقييم بافضل الظروف، الأمر الذي لم يحصل مع مؤسسة Fitch ".

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