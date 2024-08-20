​بوحبيب شكر نظيره الجزائري على تزويد بلاده للبنان بالفيول

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال، عبدالله بو حبيب، اتصالاً هاتفياً بنظيره الجزائري أحمد عطاف، جدد في خلاله شكر الحكومة اللبنانية وتقديرها لمبادرة فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتزويد لبنان بالفيول لتشغيل محطاته الكهربائية، ونقل له تأثر اللبنانيين وامتنانهم لخطوة الجزائر الشقيقة.



كما شكره على الدعم الكبير الذي تبديه الجزائر للبنان ومساندتها الدائمة له في كل الظروف الصعبة التي يواجهها، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما في الامم المتحدة ومجلس الأمن بشأن القضايا التي تهمّ البلدين.



من جهته، قال الوزير عطاف إن الجزائر لا ترغب في أن ترى لبنان في ظلام دامس، وهي تنظر حاليا في أسرع طريقة ممكنة لإرسال الفيول اليه. وأكد استعداد بلاده للقيام بكل ما يلزم لدعم لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما في مجلس الأمن.



وتلقى الوزير بو حبيب اتصالاً هاتفيا من وزيرة خارجية استراليا بيني وونغ عرضا خلاله للأوضاع الامنية في لبنان والمنطقة وللعدوان الاسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية وضرورة وضع حدّ له لإعادة الهدوء الى جنوب لبنان. وأكدت الوزيرة الاسترالية أهمية التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة وجنوب لبنان، وأعربت عن حرص بلادها على أمن رعاياها الموجودين في لبنان وسلامتهم.



كما استقبل الوزير بو حبيب سفير بولندا لدى لبنان برزيميسلاف نيسيووفسكي في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه.