الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

رئاسة مجلس الوزراء تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات

2024-08-21 | 12:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
رئاسة مجلس الوزراء تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات
رئاسة مجلس الوزراء تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات

صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الاتي:


نشرت احدى وسائل الإعلام تقريراً يتعلق بالكتاب الذي وجهه دولة رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي وطلب اليه إجراء تحقيق فوري في موضوع الانقطاع الكليّ للتيار الكهربائي، وقد تناول التقرير ديوان المحاسبة على خلفية احد القرارات الصادرة عنه،
توضيحاً نشير إلى أن القرار الصادر عن ديوان المحاسبة لم يتضمن أي موافقة على تمديد العقد موضوع التقرير، لأن هذا العقد لا يخضع اصلاً لرقابة الديوان المُسبقة، لا بل من التدقيق بمنطوق القرار يتبدّى أنه أشار إلى وجوب تأمين الكهرباء من قبل الإدارة، وذلك، إما وفقاً للعقد في حال كان لا يزال سارياً، أو إستناداً لمصالحة نظراً لتأخر الإدارة في إطلاق مناقصة جديدة. والهدف من ذلك كان تأمين التيار الكهربائى للمواطنين فضلاً عن رفد الخزينة بالموارد المالية التي هي بأمس الحاجة إليها في هذه الظروف، وبالتالي إستمرار عمل هذا المرفق العام الأساسي.
إن رئاسة مجلس الوزراء ومن باب حرصها على الحفاظ على إستقلالية السلطة القضائية وصدقيتها، تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم التعرض للسلطات القضائية الحريصة على تأمين إستمرارية سير المرافق العامة تحت سقف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
رئاسة مجلس الوزراء تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات

محليات

نجيب ميقاتي

مجلس الوزراء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماذا في اسرار الصحف؟
عدوان اسرائيلي يستهدف بلدات عدة في البقاع الشمالي

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024