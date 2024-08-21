mtv نبع المفسدين بالأرض



هي الـ mtv في الظاهر قناة تلفزيونية، أما لدى الحفر في الباطن فتظهر كنوز الفساد الصلب المبني على فتح السوق لمن باع ومن اشترى وبالمزاد الاعلامي المفتوح على كل احتمال، لم يترك صنعة الا وامتهنها ميشال المر الأصغر، وعندما وجد جعبته قد أفرغت، تعاون مع التيار الوطني الحر على تشويه سمعة الجديد، وارتضى أن تديره في الملف وزيرة ترشح زيتا مغشوشا، وترأس وزارة الطاقة من فوق الوزير الاصيل. اميرة الظلام ندى البستاني إما هي غبية بالفطرة او ان ما روجت له هو نتاج استدراج مر. ومعا اتفق التيار والmtv على نشر اكاذيب أول ما تدين التيار نفسه لأنه الولي الوصي على وزارة الطاقة منذ ستة عشر عاما.mtv نبع المفسدين بالأرض وجدت نفسها امام عملية ابتزاز جديدة لكنها هنا.. أمام الجديد المحطة التي لا تخضع لأي ترهيب منذ تأسسيسها وعلى مواقفها شهود بينهم مؤسس ال mtv غبريال المر نفسه

