الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط

2024-08-22 | 01:38
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط

أعلن الجيش الأميركي وصول حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط أمس الأربعاء بعد أن أمر وزير الدفاع لويد أوستن بتسريع انتقال هذه المجموعة البحرية الضاربة إلى المنطقة.

وبذلك يرتفع إلى اثنتين عدد حاملات الطائرات الأميركية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط؛ حيث تتزايد المخاوف من حصول تصعيد عسكري إقليمي.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط "سنتكوم" في بيان إنّ "حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن، المجهزة بمقاتلات "إف-35 سي" و"إف/إيه-18 بلوك 3″، دخلت نطاق مسؤولية سنتكوم".
وأضافت أنّ لينكولن "هي السفينة الرئيسية في مجموعة حاملة الطائرات الضاربة الثالثة، ويرافقها أسطول المدمّرات (ديسرون) 21 وجناح حامل الطائرات (سي في دبليو) التاسع". ومن المفترض أن تحل لينكولن محل حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور روزفلت".
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت في 11 آب الجاري أن أوستن أمر الحاملة لينكولن "بتسريع انتقالها" إلى الشرق الأوسط، بعد أن كان قد أمر بإرسالها إلى المنطقة مطلع الشهر.
وارتفعت حدة التوتر في الشرق الأوسط منذ اغتالت "إسرائيل" القيادي العسكري الكبير في حزب الله فؤاد شكر بغارة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران التي اتهمت "إسرائيل" بالوقوف خلفها.
وسبق أن كشف البنتاغون في الثالث من آب الجاري أن الوزير لويد أوستن أمر بإرسال سفن تابعة للبحرية ومدمرات إلى منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الوزارة إن الجيش الأميركي يعمل على رفع درجة الاستعداد لنشر المزيد من الدفاعات الصاروخية الأرضية، كما ذكرت أن الولايات المتحدة قررت إرسال أسراب مقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوزير أوستن أمر بإرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" لتعويض حاملة الطائرات ثيودور روزفلت، موضحة أن الهدف من تلك الخطوة هو الحفاظ على وجود قوة ضاربة في الشرق الأوسط.
كما لفت البنتاغون إلى أن الوزير أوستن أمر بإجراء تعديلات على التموضع العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، سعيا لاحتفاظ الولايات المتحدة بالقدرة على الانتشار في غضون مهلة قصيرة لمواجهة أي تهديدات لأمنها القومي، لكن أوستن أكد أيضا أن المزيد من التصعيد ليس أمرا حتميا وأن جميع الدول في المنطقة ستستفيد من خفض التوترات.
وأعلن البنتاغون أن الوزير أوستن أبلغ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بالتدابير الإضافية التي اتخذتها واشنطن لدعم الدفاع عن "إسرائيل".
 
حاملة طائرات أميركية ثانية تصل إلى الشرق الأوسط

محليات

الشرق الأوسط

أميركا

الجيش الأميركي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"إسرائيل" تكثّف غاراتها ليلاً على الجنوب.. والحزب يقصف ثكنة برانيت
مرجع سياسي لـ"الجمهورية": تهويل مبالغ به بهدف الضغط على الحزب

اقرأ ايضا في محليات

حالة تمرّد في سجن القبة.. إليكم ما حصل
Play
02:07

حالة تمرّد في سجن القبة.. إليكم ما حصل

شهدت إحدى الغرف داخل سجن القبة مساءً حالة من التمرد لعدد من السجناء، حيث قاموا بتشطيب أنفسهم بآلات حادة، وسجلت إصابات بين السجناء وصفت بعضها بالطفيفة والمتوسطة.

02:07

حالة تمرّد في سجن القبة.. إليكم ما حصل

شهدت إحدى الغرف داخل سجن القبة مساءً حالة من التمرد لعدد من السجناء، حيث قاموا بتشطيب أنفسهم بآلات حادة، وسجلت إصابات بين السجناء وصفت بعضها بالطفيفة والمتوسطة.

"إسرائيل" تكثّف غاراتها ليلاً على الجنوب.. والحزب يقصف ثكنة برانيت
02:00

"إسرائيل" تكثّف غاراتها ليلاً على الجنوب.. والحزب يقصف ثكنة برانيت

وسع العدو الإسرائيلي إعتداءاته الجوية ليلاً على الجنوب مستهدفا قراه وبلداته بسلسة من الغارات طالت الخيام، كفركلا، كفرشوبا، محيبيب، راميا، عيتا الشعب، كوثرية السيّاد وزبقين.

02:00

"إسرائيل" تكثّف غاراتها ليلاً على الجنوب.. والحزب يقصف ثكنة برانيت

وسع العدو الإسرائيلي إعتداءاته الجوية ليلاً على الجنوب مستهدفا قراه وبلداته بسلسة من الغارات طالت الخيام، كفركلا، كفرشوبا، محيبيب، راميا، عيتا الشعب، كوثرية السيّاد وزبقين.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024