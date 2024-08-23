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افراد العائلة التي قضت جراء حادث تدهور اسيارتهم على طريق الأرز - بشري القديمة منحدر مغارة قاديشا
2024-08-23 | 06:01
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افراد العائلة التي قضت جراء حادث تدهور اسيارتهم على طريق الأرز - بشري القديمة منحدر مغارة قاديشا
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افراد العائلة التي قضت جراء حادث تدهور اسيارتهم على طريق الأرز - بشري القديمة منحدر مغارة قاديشا
محليات
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