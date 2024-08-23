حزب الله ينعي الشهيد سعيد محمود ذياب

"بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد سعيد محمود ذياب "حيدر" مواليد عام 1990 من بلدة برج رحال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".