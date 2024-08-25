الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

بالصورة: "ابتسامة عريضة جداً" على وقع الحرب تجمع 3 وزراء في دارة ميقاتي!

2024-08-25 | 06:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالصورة: &quot;ابتسامة عريضة جداً&quot; على وقع الحرب تجمع 3 وزراء في دارة ميقاتي!
بالصورة: "ابتسامة عريضة جداً" على وقع الحرب تجمع 3 وزراء في دارة ميقاتي!

في خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة في الجنوب، ظهر وزراء الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض والعدل هنري خوري، في صورة لافتة، وقد بدت الابتسامة واضحة على وجوههم.

وكان ميقاتي قد ترأس اجتماعا وزاريا في دارته لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة في الجنوب، وشارك في الاجتماع الوزراء: عبدالله بو حبيب، هنري الخوري، فراس الابيض، ناصر ياسين، امين سلام، علي حمية، وليد فياض، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى. وتم خلال الاجتماع البحث في الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والايوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجهوزية خلايا الطوارئ في المناطق، اضافة الى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ. وفي خلال الاجتماع، اكد رئيس الحكومة، انه "يجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد". واعتبر "ان المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيلي اولاً، وتطبيق القرار 1701"، كما اكد "موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن ان تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة".
 
بالصورة: "ابتسامة عريضة جداً" على وقع الحرب تجمع 3 وزراء في دارة ميقاتي!

محليات

نجيب ميقاتي

وزير الطاقة

إسرائيل

خطة الطوارئ

لبنان

عبدالله بو حبيب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجهاد الإسلامي: نبارك للإخوة في حزب الله الهجوم الذي شنه في عمق الكيان الغاصب ونجاحه في توجيه ضربات جريئة وشجاعة
فيديو - حزب الله يبث صوراً لقواعد وثكنات إسرائيلية إستهدفها فجراً

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024