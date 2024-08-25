بالصورة: "ابتسامة عريضة جداً" على وقع الحرب تجمع 3 وزراء في دارة ميقاتي!

في خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة في الجنوب، ظهر وزراء الخارجية عبدالله بوحبيب والطاقة وليد فياض والعدل هنري خوري، في صورة لافتة، وقد بدت الابتسامة واضحة على وجوههم.





وكان ميقاتي قد ترأس اجتماعا وزاريا في دارته لمتابعة التطورات الميدانية الاخيرة في الجنوب، وشارك في الاجتماع الوزراء: عبدالله بو حبيب، هنري الخوري، فراس الابيض، ناصر ياسين، امين سلام، علي حمية، وليد فياض، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى. وتم خلال الاجتماع البحث في الوضع في الجنوب والخدمات الطارئة على الصعد الصحية والايوائية والتموينية والغذائية والمحروقات وجهوزية خلايا الطوارئ في المناطق، اضافة الى نتائج الاتصالات مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع الأهلي الشريكة في تنفيذ خطة الطوارئ. وفي خلال الاجتماع، اكد رئيس الحكومة، انه "يجري سلسلة من الاتصالات مع اصدقاء لبنان لوقف التصعيد". واعتبر "ان المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيلي اولاً، وتطبيق القرار 1701"، كما اكد "موقف لبنان دعمه للجهود الدولية التي يمكن ان تؤدي الى وقف إطلاق النار في غزة".