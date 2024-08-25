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محليات

ميقاتي نعى الحص في بيان: رحل في أصعب وادق مرحلة

2024-08-25 | 10:37
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ميقاتي نعى الحص في بيان: رحل في أصعب وادق مرحلة
ميقاتي نعى الحص في بيان: رحل في أصعب وادق مرحلة

صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي: "بكل حزن وأسى، انعي الى اللبنانيين دولة الرئيس سليم الحص الذي رحل في أصعب وادق مرحلة يحتاج فيها لبنان الى ضميره وحسه الوطني والعروبي والى حكمته ورصانته وحسن ادارته الشأن العام".

 أضاف البيان: "الكتابة عن الرئيس سليم الحص مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته. صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية.. كان اقتصاديا بارزا ومثال الخبرة والاخلاق والعلم ، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكان متجرداً وموضوعياً ودستورياً بامتياز."

وتابع: "الرئيس الحص الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه رجل عصامي بنى نفسه بنفسه ليصل إلى أعلى درجات العلم، وأرفع المناصب، ليكون رئيس حكومة ناجحاً في لبنان، ويستحق بعد سنوات من العطاء والتضحية لقب" ضمير لبنان" ويدخل الى الابد في وجدان اللبنانيين ..رحمه الله واسكنه فسيح جنّاته."

ميقاتي نعى الحص في بيان: رحل في أصعب وادق مرحلة

محليات

نجيب ميقاتي

لبنان

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