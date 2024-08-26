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وزير الصحة فراس الأبيض يتفقد مقر خلية الأزمة في مبنى بلدية بيروت
2024-08-26 | 03:26
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وزير الصحة فراس الأبيض يتفقد مقر خلية الأزمة في مبنى بلدية بيروت
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وزير الصحة فراس الأبيض يتفقد مقر خلية الأزمة في مبنى بلدية بيروت
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بيروت
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مؤتمر صحافي لوزير الصحة فراس الأبيض خلال تفقده خلية الأزمة من مبنى بلدية بيروت
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