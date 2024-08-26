أو. أم. تي. تدعم العدّاء أرز زهر الدين في رحلته لتمثيل لبنان عالميًا

في لفتة مؤثّرة تُعبّر عن التقدير والدعم، فاجأت OMT العدّاء البارالمبي اللبناني أرز زهر الدين أثناء إحدى جلسات التدريب في النادي الرياضي. وقدّمت له هديّة مميّزة تحتوي على قميص يحمل شعار OMT، وصورة له مع قول مُلهم، ورسالة جاء فيها: