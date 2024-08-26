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محليات

هادي حبيش : هناك إجماع على عداوة إسرائيل لكن الإختلاف يكمن في طريقة التعاطي معها

2024-08-26 | 04:55
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هادي حبيش : هناك إجماع على عداوة إسرائيل لكن الإختلاف يكمن في طريقة التعاطي معها

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هادي حبيش : هناك إجماع على عداوة إسرائيل لكن الإختلاف يكمن في طريقة التعاطي معها

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"رأينا على شاكلتكم الكثير".. الكتائب: كفوا عن التخوين
09:04

"رأينا على شاكلتكم الكثير".. الكتائب: كفوا عن التخوين

أعلن جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية، اليوم الاثنين، أن “تنشط منظومة الشتامين التابعة للماكينة الإعلامية لحزب الله في توجيه تهم العمالة إلى كل صوت حر يرتفع ليقول إن في لبنان من يرفض الحرب العبثية التي أدخل لبنان فيها من دون رضى اللبنانيين ويدفع فيها من لحمه الحي وقدراته وحياة أبنائه”.

09:04

"رأينا على شاكلتكم الكثير".. الكتائب: كفوا عن التخوين

أعلن جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية، اليوم الاثنين، أن “تنشط منظومة الشتامين التابعة للماكينة الإعلامية لحزب الله في توجيه تهم العمالة إلى كل صوت حر يرتفع ليقول إن في لبنان من يرفض الحرب العبثية التي أدخل لبنان فيها من دون رضى اللبنانيين ويدفع فيها من لحمه الحي وقدراته وحياة أبنائه”.

وزير خارجية إسبانيا: التصعيد في لبنان مقلق للغاية
08:42

وزير خارجية إسبانيا: التصعيد في لبنان مقلق للغاية

رأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن "التصعيد في لبنان مقلق للغاية"، مؤكدًا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

يأتي هذا التصريح بعد رد حزب الله على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، حيث أعلن عن استهداف قاعدتين قرب تل أبيب، بالإضافة إلى قواعد إسرائيلية في الشمال.

08:42

وزير خارجية إسبانيا: التصعيد في لبنان مقلق للغاية

رأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن "التصعيد في لبنان مقلق للغاية"، مؤكدًا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

يأتي هذا التصريح بعد رد حزب الله على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، حيث أعلن عن استهداف قاعدتين قرب تل أبيب، بالإضافة إلى قواعد إسرائيلية في الشمال.

عسكري يتعرض لإطلاق نار من قبل عسكري آخر.. الجيش يوّضح!
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08:25

عسكري يتعرض لإطلاق نار من قبل عسكري آخر.. الجيش يوّضح!

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 26/ 8 /2024، تعرَّضَ أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكري آخر بواسطة سلاح حربي في مركز تابع للجيش، ما أدى إلى وفاته، علمًا أن إطلاق النار لم يحصل على خلفية إشكال بين العسكريَّين، مع احتمال وقوعه عن طريق الخطأ.

تُجري قيادة الجيش التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة”.​

08:25

عسكري يتعرض لإطلاق نار من قبل عسكري آخر.. الجيش يوّضح!

صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخ 26/ 8 /2024، تعرَّضَ أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكري آخر بواسطة سلاح حربي في مركز تابع للجيش، ما أدى إلى وفاته، علمًا أن إطلاق النار لم يحصل على خلفية إشكال بين العسكريَّين، مع احتمال وقوعه عن طريق الخطأ.

تُجري قيادة الجيش التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة”.​

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