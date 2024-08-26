الحدث - هادي حبيش- الحلقة الكاملة

الى ذلك شدد حبيش خلال برنامج الحدث مع جوزفين ديب على ان "مبدأ التضامن الآن مطلوب لأننا في حالة حرب ولكن اذا اردنا الرجوع الى الوراء ونقول لماذا لبنان قام بجهبة مساندة لفلسطين ولم تقم سوريا بذلك، سوريا رأت ان وضعها الداخلي والخارجي لا يسمح لها بان تقوم بجبهة مساندة اما عندنا فالواقع يكفينا والدخول في الحرب كانت مغامرة اخذها فريق معين ".

وشدد حبيش على ان الاستراتيجية الدفاعية يجب ان تص بان يكون قرار الحرب في يد الدولة اللبنانية .واضاف: "يجب ان تقر الاستراتيجية الدفاعية وان نستفيد من السلاح ولكن بأن يكون تحت امرة الدولة وليس تحت أمرة أي حزب ".