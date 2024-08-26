فريد البستاني: لا بد من تحسين المكننة في النافعة وتنظيم المنصة الرسمية

وشدد على ضرورة أن تكون إدارة النافعة مدنية، وأن يعود الموظفون المدنيون الذين ليس بحقهم أحكام إلى عملهم، وأن تعود القوى الأمنية إلى القيام بواجباتها الأساسية في حفظ الأمن. كما دعا الى زيادة ساعات العمل لتسريع خدمة المواطن، وزيادة الرقابة على الموظفين لعدم العودة من جديد الى منظومة الرشوة والبرطيل.



أما بالنسبة لموضوع شركة انكريبت المشغلة للنافعة، فقال البستاني انه يجب إعادة النظر في عقدها، حيث أن هناك لجنة مصغرة ستقوم بدراسة هذا العقد لأنه في المرة السابقة تقرر بالتراضي، وفي نفس الوقت لا يمكن أن تأتي شركة تصنع النمر ودفاتر السوق والملصقات ولا ندفع لها مستحقاتها، ولكن يجب أن تكون هذه المستحقات بأسعار في حدود المعقول.