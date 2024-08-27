مدير مستشفى نهاريا لـ "يديعوت أحرونوت": تعاملنا مع 1700 إصابة منذ بداية المواجهة على الحدود الشمالية

غادة أيوب : الحزب "مستبيح" كل الحدود لمصلحة سلاحـه
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة نائب الرئيس الدكتور برنار جرباقة وبعد التداول في التطورات الأخيرة لا سيما تبادل الردود عبر الحدود ودلالاته أصدر البيان التالي:
قدّم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اليوم التعازي بالمغفور له الرئيس الدكتور سليم الحص في جامع الخاشقجي في بيروت، وذلك على رأس وفد من المشايخ ضم القاضي غاندي مكارم وأعضاء من المجلس المذهبي الحالي ومن المنتخَبين الجدد ومن المستشارين ومديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي.