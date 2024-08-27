شيخ العقل قدّم التعازي بالرئيس الحص والتقى النائب بو عاصي

قدّم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اليوم التعازي بالمغفور له الرئيس الدكتور سليم الحص في جامع الخاشقجي في بيروت، وذلك على رأس وفد من المشايخ ضم القاضي غاندي مكارم وأعضاء من المجلس المذهبي الحالي ومن المنتخَبين الجدد ومن المستشارين ومديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي.

وكان في استقبال الشيخ ابي المنى والوفد المرافق شخصيات وزارية ونيابية واجتماعية بينهم الرئيس حسان ذياب والنائب السابق أنور الخليل إضافة الى عائلة الراحل.



وبعد التعازي وصف شيخ العقل الرئيس الحص بالرمز الوطني والاخلاقي والانساني، قائلاً للوسائل الإعلامية "عرفناه مثالا في الوطنية ومواقف الاعتدال وفي القيم التي حملها، ونقول أيضا بان الرئيس سليم الحص سيكون مدرسة للأجيال من بعده، سائلين الله لروحه الرحمة ومتمنين لهذا الوطن ان يتعافى وان يكون كما كان يريده ان يكون سليم الحص".



من جهة ثانية جرى تواصل بين شيخ العقل والزعيم وليد جنبلاط، بخصوص انتخابات المجلس المذهبي التي جرت أخيرا وتقييم نتائجها والدور والمسؤوليات الملقاة على عاتق المجلس الجديد، واهمية التعاون لتفعيل وتطوير الاعمال المطلوبة بهذا الخصوص.



والتقى شيخ العقل في دار الطائفة في بيروت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، وتناول اللقاء التطورات الراهنة وقضايا متصلة بمنطقة الجبل، بحضور وفد من المشايخ.

وبعد اللقاء صرّح النائب بو عاصي: "تشرفت اليوم بلقاء سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، وانني أكرر للمرة العاشرة بان سماحته شيخ عقل كل اللبنانيين وليس الدروز فحسب، من خلال حكمته وصلابته ولبنان محظوظ بوجود رئيس طائفة مثله".

أضاف: "طرحت المخاطر التي يمر بها لبنان ولا سيما البنيوية، التي تهدد كيان الدولة والوجود لكافة مكوّنات هذا البلد المسيحية والدرزية وسواهما، الدور الان مصادر، وأعني هنا المشاركة في القرارات الاستراتيجية في البلد، ليكون الاستقرار أولا في المؤسسات، وفي هذا المجال ينتابنا القلق جميعا على المؤسسات التي تبقى المصدر الاساسي للاستقرار في الدولة. توافقنا على الكثير من النقاط، ونحن ان شاء الله يدا بيد مع جميع المكوّنات اللبنانية، لإعادة الاستقرار الى لبنان والازدهار لأهله وتجنيب لبنان الحروب القائمة في المنطقة، رأفة بشعبنا وناسنا ووطننا".