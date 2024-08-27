جنبلاط لـ"التلفزيون العربي": ليكن دور اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش البناني وان لا يتذاكى احد في فرنسا وفي اميركا بإخراجه كقوة فصل ويكتمل ذلك بأن نعود الى اتفاق الهدنة