الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

سلسلة إجتماعات في السراي.. ميقاتي: إنضمام لبنان الى "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" خطوة أساسية

2024-08-30 | 06:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
سلسلة إجتماعات في السراي.. ميقاتي: إنضمام لبنان الى &quot;مبادرة الشرق الأوسط الأخضر&quot; خطوة أساسية
سلسلة إجتماعات في السراي.. ميقاتي: إنضمام لبنان الى "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" خطوة أساسية

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن انضمام لبنان الى "مبادرة الشرق الاوسط الأخضر" التي اطلقها ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان خطوة أساسية للبنان لا سيما وأن القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية تعرضت لاضرار كبيرة على الصعيدين البيئي والزراعي، مما يحتاج الى تعاون مع جميع اصدقاء لبنان". وكان رئيس الحكومة اجتمع مع وزيري الزراعة عباس الحاج حسن والبيئة ناصر ياسين في السرايا اليوم.

بعد الاجتماع قال وزير الزراعة: "التقينا اليوم دولة الرئيس ميقاتي أنا والوزير ياسين وتبلغنا من دولته  خبرا سارا جدا، وهو الموافقة على انضمام لبنان إلى"مبادرة الشرق الاوسط الأخضر" التي كان قد اطلقها في وقت سابق سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية. هذا الأمر إشارة إيجابية جدا بالنسبة لنا  نحن اللبنانيين  وللحكومة ولا سيما لوزارتي الزراعة والبيئة. نحن نرحب ونشكر الجهد المبذول من المملكة التي طالما وقفت الى جانب لبنان في احلك الظروف، خاصة وأن  المبادرة اليوم تستهدف الشرق الأوسط وكيفية المواءمة وإيجاد الحلول للاحتباس الحراري الذي هو هم عالمي. وفي هذا الإطار نؤكد أننا على تنسيق كامل وهناك لجنة عليا وضعت اليوم في سبيل تسهيل كل الأمور التي من شأنها أن يكون هذا المشروع وهذه الشراكة مستدامة إلى ابعد الحدود، والتوقيت الإعلاني  اليوم يأتي في ظل  استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ، وهذا الأمر يجب لفت النظر اليه، خصوصا وأن إسرائيل تدمر مساحات كبيرة جدا، ان كان زراعية أو أشجارا مثمرة أو حرجية ، وبالتالي كل الشكر للملكة العربية السعودية على هذه المبادرة وغيرها من المبادرات."
‏من ناحيته قال الوزير ياسين : "اجتماعنا مع دولة الرئيس ومع معالي الزميل وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن هدفه الإعلان عن موافقة المملكة العربية السعودية على انضمام لبنان إلى مبادرة سمو الأمير محمد بن سلمان و"مبادرة الشرق الاوسط الأخضر"،التي لها أهداف مهمة جدا للوصول الى زراعة اربعين مليار شجرة على مستوى الشرق الأوسط،وجزء أساسي من مبادرة المملكة العربية السعودية هو لحماية المنطقة والخليج ودول الشرق الأوسط من التغييرات المناخيه الحاصلة ووقف تدهور الأراضي والتصحر والبحث في كيفية التكيف أكثر وأكثر مع  ما يمكن أن يحصل في المستقبل. 
أضاف: نحن اليوم نشكر المملكة العربية السعودية على موافقتها على دراسة ملف لبنان ، وانضمامه  إلى هذه المبادرة المهمة جدا وهو جزء من التعاون الدائم والمستمر منذ عقود مع المملكة العربية السعودية.لبنان يكبر بالتعاون مع الأشقاء العرب، وهذه مبادرة أتت في محلها وستتم متابعتها من قبل وزارتي  الزراعة والبيئة وجميع  المعنيين خاصة عبر محميات مشتركة لزيادة الغطاء النباتي. أطلقنا السنة الفائتة مبادرة المليون شجرة ، وأن شاء الله هذا التعاون  الجديد مع المملكة العربية السعودية عبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر هو لتطوير أكثر وأكثر عمليات الزرع والتحريج وحماية الأحراج".
واجتمع رئيس الحكومة مع  رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران وبحث معه أوضاع الجامعة ومطالبها والتحضيرات لانطلاق العام الجامعي وتأمين احتياجات صندوق الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية .كما تم البحث في ملف المباني والمجمعات الجامعية وتأمين الحاجات الاساسية قبيل انطلاق العام الجامعي.
 وإستقبل رئيس الحكومة النائب نعمة إفرام وعرض معه الأوضاع العامة، ومواضيع إنمائية ومطلبية تخص منطقة كسروان.
وأستقبل الرئيس ميقاتي النائب السابق إميل رحمة الذي قال بعد اللقاء:"بحثت مع دولة الرئيس كل الأمور المطروحة وهي كثيرة ومربكة خصوصاً في هذه الأيام، واي سياسي يجب أن يضع نفسه مكان المسؤول ويعطي رأيه بأي موضوع ،المسؤول الآن تنقصه العدة لذلك لا بجب ظلم أي مسؤول في هذه الظروف".
اضاف:"الزيارة اليوم تتعلق بالإجراءات وخصوصاً في الأطراف حيث يتم العمل في قطاعات زراعية وبنى تحتية، اتمنى في هذا الاطار ان تكون دير الاحمر على خارطة هذه المساعدات ،ووعدني دولة الرئيس خيرا حيث اكد انه ستكون هناك مساواة في التعاطي بين كل المناطق."
كما استقبل رئيس الحكومة الوزير السابق وليد الداعوق، ثم النائب السابق طارق المرعبي.
سلسلة إجتماعات في السراي.. ميقاتي: إنضمام لبنان الى "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" خطوة أساسية

محليات

نجيب ميقاتي

السرايا الحكومي

مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جعجع: لا ننتظر هذا اليوم لنتذكّر المفقودين والمخفيين قسراً
علاء موسى يتحدث عن " الخطوة الأولى للحلّ ": الخماسية تستأنف عملها الأسبوع المقبل

اقرأ ايضا في محليات

بيان لمكتب افرام حول إعادة فتح مرفأ جونية السياحي
07:36

بيان لمكتب افرام حول إعادة فتح مرفأ جونية السياحي

أصدر المكتب الاعلامي للنائب نعمة افرام، البيان التالي:

07:36

بيان لمكتب افرام حول إعادة فتح مرفأ جونية السياحي

أصدر المكتب الاعلامي للنائب نعمة افرام، البيان التالي:

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان
Play
07:36
Play

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان

07:36

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان

من قلب الحدث.. مراسل الجديد ينقل الاجواء من جنوب لبنان

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل
07:10

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

07:10

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

بالصور - إليكم مواعيد بدء العام الدراسي المقبل

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024