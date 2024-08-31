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محليات

تدابير سير في بيروت غداً.. ما السبب؟

2024-08-31 | 10:28
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تدابير سير في بيروت غداً.. ما السبب؟
تدابير سير في بيروت غداً.. ما السبب؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:

"بين الساعة 7.30 والساعة 10.00 من تاريخ 01-09-2024، سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق بطولة لبنان الرسمية "سباق ضد الساعة لسنة 2024"، وذلك انطلاقاً من امام شركة دباس "نهر الموت" وصولاً الى مفرق الشيفروليه / الفا، والعودة الى مسمكة بيروت ذهاباً واياباً لعدة مرات.
لذلك، ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تدابير السير التالية:
-منع مرور السيارات من مفرق جسر الكرنتينا باتجاه سوق السمك.
-اقفال جميع الطرقات المؤدية الى مسلك السباق (باب المرفأ رقم ١٤ وسوق السمك/ مفرق بقليان/ مفرق يحيى للتنباك).
-اقفال المسلك المؤدي من ساحة الفوروم الى جادة اميل لحود.
-منع مرور السيارات من جادة بيار الجميل باتجاه اوتوستراد اميل لحود ( وزارة الطاقة/ شركة دباس).
-منع مرور السيارات من جسر الكرنتينا باتجاه جادة اميل لحود.
سيتم اقفال المفارق وتحويل السير عن مسار السباق عند مرور المتسابقين، على ان تفتح بعد مرور آخرهم عليها.
يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
تدابير سير في بيروت غداً.. ما السبب؟

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بيروت

تدابير سير

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