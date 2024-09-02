القاضي ميراي ملاك تنفي علاقتها بالإشكال الذي حصل وتوضح عدم ارتباطها بوزارة الداخلية

تعقيباً على ما ورد في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تناول القاضي ميراي ملاك، ينقل المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، التوضيح الذي ورده منها حول الموضوع المذكور، وفقاً لما يلي: "انني أنفي نفياً قاطعاً كل ما هو منسوب لي في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناولني شخصياً، اذ لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل موضوعه. كما أنني أنفي صحّة ما ورد فيه عن كوني مستشارة لوزير الداخلية".